رفقة الطبيب المعالج.. أول ظهور لـ حميد الشاعري بعد أزمته الصحية

طمأن طاهر فوزي، مدير أعمال الفنان الكبير حميد الشاعري، جمهوره على صحته، بعد الأزمة المرضية التي تعرض لها، وأجرى على إثرها مجموعة من التحاليل، خوفا من إصابته بكورونا.

مدير أعمال حميد الشاعري: الحمد لله انتهت فترة العزل

ونشر طاهر صورة لحميد، رفقة طبيبه، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا: «بطمن حضراتكم الدكتور لسه خارج من عند الكابو حميد الشاعري، والحمدلله انتهت فترة العزل، بفضل الله ثم دعواتكم، والكابو بخير الحمدلله، شكرا لمحبتكم و دعواتكم ويا رب يبعد عنكم وعنا جميعا كل شر».

وأضاف مدير أعمال الفنان: «شكرا دكتور أيمن عبدالوهاب على تعبك، ووجودك طول الوقت معانا».

يذكر أن نديم الشاعري، ابن الفنان حميد، كان كشف عن مرض والده من خلال منشور عبر صفحته الخاصة بموقع «فيسبوك»، قال فيه: «ربنا يقومك بالسلامة يا كابو الجيل».

نديم الشاعري: ربنا يقويك يا كابو

وكشف نجل الفنان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أن والده مصاب بدور برد شديد، وظن أنه مصاب بفيروس كورونا، وبالفعل أجرى عددا من الفحوصات والمسحة الخاصة بالفيروس، وتبين أنها سلبية.