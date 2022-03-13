أزمات في حياة أحمد فلوكس مع الوسط الفني

أثار الفنان أحمد فلوكس جدلاً على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، باشتباكه مع عدد من الفنانين مؤخراً، وأحدثها انتقاده لمشهد من مسلسل آخر الليل للفنانة أمينة خليل، ضمن حلقات «نمرة اتنين»، الذي عرض مؤخرًا على منصة شاهد vip الإلكترونية وهى تجلس بصحبة صديقاتها ويتحدثن بطريقة اعتبرها جريئة وغير مقبولة.

أزمة أحمد فلوكس مع هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية

- في نوفمبر الماضي، حدثت مشكلة بين الفنان أحمد فلوكس وهاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بعد وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، حيث هاجم نقيب المهن الموسيقية بأنه لم يقف بجواره، ولم يجد حفناوي مستشفى تستقبله قبل وفاته.

- في نوفمبر 2020، حدثت أزمة جديدة بين أحمد فلوكس والمنتج أحمد السبكي بسبب تدوينه نشرها عبر حسابه على «فيس بوك» قال خلالها: «السبكي راجل طيب بس اتفاقاته مش طيبة.. وعشان الناس تبقى عارفة أنا مليش عنده فلوس.. أحب أكسبه كراجل ابن بلد ولا إني أشتغل معاه حتى لو مش لاقي أكل».

أزمة فلوكس ومحمد رمضان

- في أبريل من عام 2021، حدثت مشكلة بين الفنان أحمد فلوكس ومحمد رمضان، بسبب مسلسل «الملك.. كفاح طيبة»، عندما مدح زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، الفنان محمد رمضان، وأعاد محمد رمضان نشر الفيديو الذي يقول فيه زاهي حواس إنه الأنسب لهذا الدور.

أزمة أحمد فلوكس والإعلامية فاتن موسى طليقة مصطفى فهمي

- دافع الفنان أحمد فلوكس، عن الفنان مصطفى فهمي، بعد التصريحات السيئة في حقه من قبل طليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، بعد أسابيع من انفصالها عنه، مهاجماً فاتن موسى، وكتب عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، «لا يصح تماماً اللي بيحصل، وعيب قوي اللي بيتكتب واللي بيتقال، لأن دي ولا أخلاق النجوم دول وتاريخهم معروف ولا تربيتهم ولا أصلهم.. فعيب بقى كده لأن أصولهم معروفة، وتربيتهم معروفة وتاريخهم محفور سواء الفني أو كأصول تربية».

هجوم أحمد فلوكس على إلهام شاهين

- هاجم الفنان أحمد فلوكس، الفنانة إلهام شاهين، بعد حديثها عن القبلات في السينما المصرية، وكتب عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، «بعيدًا عن معزتك، ممكن أستأذنك ما تتكلميش تاني في الكلام ده، البوسة بنعتبرها حاليا منافية للآداب؟، أمال إمتى يا فندم نعتبر الشيء منافياً للآداب، طب سيبك من ده كله، الدين إيه، الشاشه دي بتربي أجيال وبتشكل وجدان، مش بتربي وحوش».

أزمة أحمد فلوكس مع هادي الباجوري

- حدثت أزمة بين الفنان أحمد فلوكس والمخرج هادي الباجوري، بعد تصريحاته بأنه يقبل تقبيل زوجته قائلاً: «أنا أدي لعيني وودني شيء بعيد عن فطرتنا اللي اتولدنا واتربينا عليها، ورجولتنا ونخوتنا، يبقى بنحول عقولنا لأننا نبقى حاجة تانية».