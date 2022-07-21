إصابة طالبة بتسم إثر تناولها حبوب حفظ الغلال بسوهاج

شهدت دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، إصابة طالبة في العقد الثاني من العمر بحالة إعياء شديد وقيء مستمر وألم بالبطن، بسبب تناولها قرص لحفظ الغلال بالمنزل عن طريق الخطأ، وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد إصابة طالبة بحالة تسمم عقب تناولها قرص لحفظ الغلال بالمنزل، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحويل الطالبة لمستشفى سوهاج الجامعي

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس إدارة البحث الجنائي، والمقدم المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، أن «ن ص »، 15 سنة، طالبة، وصلت إلى المستشفى المركزي مصابة بحالة إعياء وقيء، ادعاء تناول قرص حفظ غلال، وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

الطالبة تناولت قرص حفظ الغلال

وبسؤال والدتها «ح ا م»، 50 سنة، ربة منزل، تقيم بدائرة المركز، قررت بأنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت قرصا لحفظ الغلال، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتم العرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

وحُرر محضر بالواقعة، وتم العرض على الجهات المختصة التي تولت مباشرة التحقيق.