إصدار 11994 كارت خدمات متكاملة لذوي الهمم بمكتب تأهيل سوهاج

يوفر كارت الخدمات المتكاملة عدداً من الامتيازات والفوائد لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال البطاقة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الهمم، الذين يمكنهم الحصول على هذه الخدمات من خلال الكارت.

11994 كارت خدمات متكاملة بسوهاج

وأكد محمد الباز، مدير مكتب تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أنه تم إصدار 11994 كارت خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة سوهاج، وذلك منذ بداية العمل بمنظومة الخدمات المتكاملة في مارس 2020، من بينهم 1255 كارت يخص المرحلة الثانية من منظومة كارت الخدمات المتكاملة، والتي مازالت فعالياتها ممتددة حتى الآن.

التقديم للخدمات للحصول على الكارت

وللتقديم على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، يتم تسجيل الطلب عبر بوابة وزارة التضامن الاجتماعي من هنا، ويتم تسجيل البيانات الشخصية وإرفاق المستندات المطلوبة، ويتم الحصول على رقم تسجيل خاص بكل طالب للخدمة، ثم انتظار نتيجة التقديم، وعند الرد بالقبول، يتم التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل لاستيفاء متطلبات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

مكتب سوهاج الأول على الجمهورية

مكتب تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة بمحافظة سوهاج سبق تكريمه من قبل رئاسة مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في جائزة التميز الحكومي، كأفضل وحدة حكومية تقدم خدمات متميزة للمواطنين المترددين عليها، وذلك في أكتوبر 2021.