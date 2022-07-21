رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022.. يتيح اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الساعات المقبلة، كافة التفاصيل عن تنسيق الجامعات واختبارات القدرات 2022، للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز الاختبار، وذلك عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022، وفقا للضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022

ويتيح رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022، فتح خدمات التنسيق بعد إطلاقه تجريبيا، حيث يتيح الخدمات التي تتعلق بتنسيق طلاب الثانوية العامة 2022 وما يعادلها من شهادات، وكذلك تنسيق طلاب الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، طلاب الشهادة الأزهرية، مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا، ومدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا.

تشغل موقع التنسيق الإلكتروني 2022 تجريبياً

وفي نفس السياق، أكد عددا من رؤساء الجامعات الحكومية، على الاستعداد التام لاختبارات القدرات 2022 وكذلك تنسيق القبول للعام الجديد وفقاً للمعايير والضوابط التي حددها الأعلى للجامعات، أبرزها التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي و تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا مع ضرورة تذليل أي عقوبات خلال مراحل التنسيق وأعداد معامل التنسيق الإلكتروني، وإتاحتها في المواعيد التي يقرها الأعلى للجامعات خلال الفترة المقبلة .

وأكد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، على الالتزام بكافة التفاصيل والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق باختبارات القدرات وكذلك استعدادات تنسيق القبول مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا.