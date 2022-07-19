العثور على جثة مجهولة الهوية طافية أعلى ترعة بالشرقية 

عثر الأهالي على جثة شاب طافية أعلى مياه ترعة بدائرة مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، كما عثر على شخص متوفيا بمدينه أبو كبير أقر تناوله مواد مخدرة.

العثور على جثة طافية أعلى مياه ترعة

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية طافية أعلى مياه ترعة الإسماعيلية بداىرة المركز .

التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة

على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية والانقاذ النهري وتم انتشال جثة الشاب ونقلها إلى مستشفي بلبيس المركزي والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وإعداد تقرير حول سبب الوفاة.

وتحرر المحضر اللازم وجاري التعميم على مراكز وأقسام الشرطة بمواصفات الجثة لمحاولة التعرف عليها.

وعلى جانب آخر، تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة ابو كبير يفيد تلقى المركز بلاغا بالعثور على شخص يبلغ من العمر نحو 40 عاما متوفيا في اخد شوارع المدينة.

العثور على شخص متوفى في مدينة أبوكبير

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن المتوفى مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير وتوفى إثر تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة.

انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان واعداد تقرير حول سبب الوفاة والتصريح بالدفن.