تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لمسن بجوار مسجد السيدة زينب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه. وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

نشر صور المجني عليه بالأقسام

كما طلبت النيابة تصوير الجثة ونشر صورها على أقسام الشرطة المختلفة في القاهرة في محاولة للتعرف على صاحبها من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين والمخبريين السريين، كما طلبت النيابة إجراء فيش وتشبيه للجثة وإرساله إلى مصلحة الأمن العام لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى المصلحة في محاولة لكشف هوية المتوفى، وكذلك قررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مسجد السيدة زينب وخاصة المنطقة التي عثر على الجثة المجهولة بها، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وبيان إذا كانت الوفاة حدثت في مكان العثور على الجثة، أم أن الوفاة حدثت في مكان آخر، وتم نقلها إلى مكان العثور عليها بجوار مسجد السيدة زينب.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بالعثور على جثة بجوار مسجد السيدة زينب بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين أنه لا يحمل بطاقة رقم قومي أو أي مستند يدل على هويته، كما تبين خلو الجثة من أيه إصابات ظاهرية، وكشفت التحريات بأنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، ورجحت بأن سبب الوفاة مرضي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أصدرت قراراتها المتقدمة.