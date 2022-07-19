العثور على 213 جثة مجهولة في القاهرة والجيزة خلال 7 أشهر

قال مصدر بالطب الشرعي، إنّ مشرحة زينهم تسلمت 213 جثة مجهولة من محافظتي القاهرة والجيزة خلال الـ 7 أشهر الماضية من العام الجاري 2022.

تراجع أعداد الجثث المجهولة عام 2022

وتابع المصدر أن عدد الجثث المجهولة هذا العام يشير إلى أن العام الحالي شهد تراجعا في أعداد الجثث المجهولة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث أن العام الماضي تم العثور على 360 جثة مجهولة الهوية في محافظتي الجيزة والقاهرة.

الكشف الظاهري

وتابع أن 70% من الجثث المجهولة التي تم العثور عليها تخضع للكشف الظاهري فقط دون تشريح، وذلك لأن تلك الجثث تكون الوفاة فيها طبيعية ولم تتعرض للتعفن أو التحلل، وبذلك يستطيع الكشف الظاهري تحديد وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تشريح الجثث المجهولة

وتابع المصدر أن نسبة 30% من الجثث المجهولة يتم تشريحها نتيجة حالة التعفن الرمي، ولذلك يصعب على الطبيب الشرعي معرفة أسباب الوفاة بواسطة الكشف الظاهري فقط، وأشار المصدر إلى أن نسبة 30 % من تلك الجثث المجهولة تكون فيها الوفاة نتيجة التقدم في العمر وخروج الشخص من المنزل ثم يضل طريق العودة، أو شخص خرج من المنزل دون حمل بطاقته وتوفي في الشارع، فضلا عن وجود جثث للمشردين في الشوارع المختلفة وكذلك بالقرب من الأضرحة والمساجد الكبرى بمحافظتي القاهرة والجيزة.

تحليل DNA

وأضاف المصدر أن مشرحة زينهم تحتفظ بالجثة لمدة لا تقل عن 30 يومًا، ثم تصدر النيابة المختصة تصريحًا بالدفن في مقابر الصدقة بمستشفيات جامعة القاهرة، وذلك بعد إجراء تحليل الحامض النووي وتصوير الجثة في محاولة للتعرف الهوية من قبل المترددين على مشرحة زينهم.