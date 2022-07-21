شاب ينهي حياته بـ«حبة الغلة» لمروره بأزمة نفسية بالفيوم

ابتعد الشاب الذي بدأ منذ عامين عقد العشرينيات من عمره عن كل الناس بما فيهم أصدقائه وأسرته، وظل يجلس بمفرده في غرفته لساعات طويلة رافضاً الأكل أو الحياة، حتى تملك اليأس منه، فخرج لإحضار أقراص مكافحة تسوس القمح والمعروفة بـ«حبة الغلة السامة» وتناولها، وما هي إلا دقائق معدودة حتى بدأ السم يسري في جسده، بينما يكتم هو آهاته وآلامه حتى لا يشعر به أحد فينقذه، ولفظ أنفاسه الأخيرة لتعثر عليه أسرته جثة هامدة.

بلاغ بإنهاء شاب حياته

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً، بالعثور على جثة شاب داخل منزله بعدما أنهى حياته بتناول «حبة الغلة السامة».

الشرطة تعاين الجثة

وانتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث القسم، إلى منزل الشاب بمنطقة منشأة البكري بالحواتم بنطاق القسم، وجرى العثور على جثمان شاب يدعى معاذ عادل، 22 سنة، جثة هامدة، بينما تخرج رغوة بيضاء من فمه نظراً لإنهاء حياته بتناول حبة الغلة السامة.

نقل الجثة للمشرحة

جرى نقل جثة الشاب للمشرحة، تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت مفتش الصحة للكشف على الجثة، والذي أكد وفاة الشاب إثر إصابته بتسمم حاد، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

التصريح بدفن الجثة

وصرحت جهات التحقيق، بتسليم جثمان الشاب لذويه، لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، حيث قامت الأسرة بدفن الجثمان فجر اليوم، وسط بكاء ونحيب والديه وأشقائه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.