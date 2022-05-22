شاب عشريني ينهي حياته شنقا داخل منزله بالفيوم لمروره بضائقة مالية

أنهى شاب في العقد الثاني من العمر، حياته شنقاً داخل غرفته بمنزله الكائن بإحدى قرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، إذ أحضر حبلاً وربطه في سقف غرفته وشنق نفسه، بعدما مرّ بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة على خلفية ضائقة مالية وعدم تمكنه من إيجاد فرصة عمل، ما جعله يقرر إنهاء حياته مغافلاً أسرته التي أُصيبت بصدمة فور رؤية جسده يتدلى من سقف غرفته ومُعلقاً من رقبته.

شاب ينهي حياته

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود أبو بكر مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد ورود بلاغ من أهالي إحدى القرى بعثورهم على شاب أنهى حياته شنقاً داخل منزله.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة يوسف الصديق برئاسة المقدم مصطفى كامل رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وتبينّ قيام شاب يدعى «عوض»، 20 سنة، مُتدلياً من سقف غرفته، بعدما أنهى حياته شنقاً بواسطة حبل ربطه في سقف غرفته في المكان المخصص لمروحة السقف.

نقل الجثة إلى المشرحة

وجرى معاينة جثة الشاب، وعقب الانتهاء من المعاينة وسماع أقوال أسرته التي أكدت مروره بأزمة نفسية قبل فترة، جرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف الجهات المختصة التي أمرت بتشريح الجثة وإعداد تقرير بأسباب الوفاة، وتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير.

تحرير المحضر اللازم

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.