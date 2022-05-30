شاب ينهي حياته بـ«حبة الغلة» لمروره بأزمة نفسية بالفيوم.. خلافات مع أسرته

مرات عديدة حاول فيها الشاب «محمد»، في العقد الثاني من العمر، أن ينهي حياته بطرق متعددة ومختلفة، بسبب مروره بأزمة نفسية إثر وجود خلافات بينه وبين أسرته، إلا أنّه كان يفشل في كل مرة بسبب يقظة أهله، حتى وضع خطة محكمة لينهي حياته دون أن ينقذه أحد، فأحضر حبة حفظ الغلة وأخفاها عن أعين أسرته، وانتظر حتى نام الجميع وتناولها لتستيقظ أسرته لتطمئن عليه فتجده جثة هامدة، وفمه ممتلئ برغاوي جراء التسمم الشديد الذي أُصيب به.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغ من إحدى الأسر بمنشأة حلفا التابعة للمركز، بعثورهم على جثة ابنهم متوف في غرفته عقب تناوله مادة سامة.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة إطسا برئاسة المقدم محمد بكري صوفي، والرائد أسامة قرني إلى مكان البلاغ وتبين قيام شاب يدعى «محمد.ر.ع»، في العقد الثاني من العمر، بإنهاء حياته بتناول أقراص مكافحة تسوس القمح «حبة الغلة».

الشاب حاول إنهاء حياته كثيراً

وتبينّ أنّ الشاب كان يمر بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، وحاول إنهاء حياته عدة مرات قبل ذلك، إلا أنّ أسرته كانت تنقذه حتى أنهى حياته أثناء نومهم، ليتفاجئوا به جثة هامدة صباحاً.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة إطسا تحت تصرف الجهات المختصة، والتي صرحت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وإعداد تقرير تفصيلي بأسباب الوفاة وتسليم الجثمان عقب ذلك لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.