جروبات الغش تزعم تداول أجزاء من أسئلة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة

زعمت جروبات الغش عبر تطبيق «تليجرام»، تداول أجزاء من أسئلة امتحان الفلسفة والمنطق، الذي يؤديه طلاب الشعبة الأدبية الآن في لجان الامتحانات، وذلك بعد دقائق من بدء الوقت الأصلي للامتحان، والذي بدأ في الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ثلاث ساعات وينتهي في الساعة الثانية عشر ظهرا.

وبعد دقائق تداولت جروبات الغش عبر «تليجرام» إجابات من الأسئلة المتداولة والمزعومة لمادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2022 للشعبة الأدبية.

عمليات التعليم ترصد الأسئلة المتداولة للفلسفة

وقال مصدر مسؤول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات رصدت جميع الأسئلة والإجابات المتداولة والمزعومة لامتحان الفلسفة والمنطق، للتحقق منها ومن صحتها.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيتم تحديد هوية الطلاب الغشاشين فورا، وتطبيق عقوبات صارمة على الطلاب والتي تصل إلى الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.

«التعليم» تحسم اليوم موعد نتيجة الثانوية العامة

يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الساعة الواحدة ظهراً، موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022، وضوابط التظلميات وآليات التقديم، والخريطة الزمنية للعام الدراسي القادم 2022/2023، وجدول الدور التاني للثانوية العامة على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم.