موعد بدء الدراسة 2023 في مصر للجامعات.. واستعدادات «الأهلية»

يناقش الأعلى للجامعات الحكومية، الإثنين المقبل، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع الدوري للمجلس المقرر أن يعقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها وضع الخريطة الزمنية لموعد بدء الدراسة 2023 في مصر للجامعات ونهايتها وكذلك مناقشة الخطة الزمنية كاملة بحضور رؤساء الجامعات الحكومية وأمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بجانب متابعة استعدادت المستشفيات الجامعية أيضا بشأن مجابهة انتشار فيروس كورونا وتوفير كل الإمكانيات.

موعد بدء الدراسة 2023 في مصر للجامعات: لم يحدد حتى الآن

ومن المقرر أن يناقش المجلس أيضا استعدادات تنسيق القبول للجامعات 2022 والإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، بجانب مناقشة استعدادات الجامعات الأهلية الجديدة ومعدلات الخطط التنفيذية لها، وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن موعد بدء الدراسة 2023 في مصر للجامعات الحكومية والخاصة، وأن الأمر متعلق بالأعلى للجامعات لما له الحق في إقرار تفاصيل الاختبارات.

مناقشة استعدادات الجامعات الأهلية الجديدة

ومن ناحية أخرى، أنهت كل الجامعات الحكومية استعداداتها لتنسيق القبول للجامعات أبرزها الاستعداد لاختبارات القدرات 2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مع ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط التي حددها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا الالتزام بكل الاجراءات والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات لاختبارات القدرات، مؤكداً على استعدادات الكليات المخصص لها اختبارات القدرات 2022 وذلك فور الكشف عن المواعيد من قبل التعليم العالي.