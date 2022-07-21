استقالة رئيس الحكومة الإيطالية.. وتكليفه بتسيير الأعمال

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أنه سيبلغ اليوم البرلمان بأنه سيستقيل، في وقت طلب الرئيس الإيطالي من السيد دراجي قبول تكليفه برئاسة حكومة لتصريف الأعمال، وفقما نقلت قناة «سكاي نيوز».

وكان دراجي أعلن قبل عدة أيام عزمه الاستقالة، ثم أكد لاحقا أنه تقدم بها لكن الرئيس سيرجيو ماتاريلا الإيطالي كان يرفض قبول الاستقالة.

ويأتي تنحي دراجي عن رئاسة الحكومة بسبب انسحاب أحزاب رئيسية من الائتلاف الحاكم الذي كان يقوده.

وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.