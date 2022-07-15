مدفيديف يعلق على استقالة رئيس الوزراء الإيطالي: من التالي؟

تفاعل رئيس روسيا السابق، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، مع نبأ تقديم رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، استقالته لرئيس الجمهورية الإيطالي، ونشر صورة، تساءل فيها عن هوية المستقيل التالي من قادة دول الاتحاد الأوروبي.

مدفيديف يتسائل عن الزعيم الأوروبي الذي سيستقيل بعد دراجي وجونسون؟

ونشر مدفيديف، على قناته في تيليجرام، صورة لرئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، وبجانبها صورة ماريو دراجي الذي أعلن أنه قدم استقالته إلى رئيس الجمهورية، وإلى جانب الصورتين، علامة استفهام تفترض أن سلسلة الاستقالات بين السياسيين الغربيين لم تنته بعد.

وأعلن دراجي مساء الخميس استقالته من منصب رئيس الوزراء الإيطالي، لكن الرئيس سيرجيو ماتاريلا لم يقبل الاستقالة بعد، وسط تكهنات من جانب مراقبين بأن يتمسك رئيس وزراء الإيطالي بموقفه في ظل تأكيده على أنه لا يريد أن يقود حكومة بدون حركة «5 نجوم» التي تغيب نوابها عن جلسة منح التصويت على منح الثقة للحكومة في مجلس الشيوخ البريطاني، الخميس.

تغييرات سياسية في الدول الأوروبية على وقع الحرب الروسية الأوكرانية

ويتوقع خبراء ومحللون أن تؤدي الأزمة الاقتصادية التي تعيشها دول الاتحاد الأوروبي، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وما فرضه الاتحاد الأوروبي من عقوبات على روسيا، وما فرضته روسيا في المقابل من عقوبات مضادة، إلى تغييرات سياسية في طبيعة الأحزاب والشخصيات الحاكمة في أوروبا، في ضوء تضرر وغضب قطاعات مواطني الاتحاد الأوروبي من الأوضاع القائمة الآن.