رئيس جامعة بدر: لدينا 117 برنامجا دراسيا بشراكات دولية

كشف الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر بالقاهرة، تفاصيل استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحاً أن بها مجموعة من البرامج المتخصصة في مختلف المجالات التعليمية التي تواكب احتياجات سوق العمل وتعتمد على جودة الخدمة التعليمية المقدمة بجانب تنمية مهارات الطالب الشخصية والثقافية.

«كمال»: لدينا برنامج دراسي يمنح 3 شهادات معتمدة

وأضاف «كمال»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الجامعة بها برنامج دراسي مهم في كلية الإدارة وهو «إدارة الأعمال» الذي يمنح الطالب 3 شهادات معتمدة الأولى من جامعة بدر بالقاهرة، والأخرتين من جامعتين بأمريكا، مؤكداً أن إجمالي عدد الكليات بها 16 كلية بهم117 برنامج لمنح درجة البكالوريس بجانب 12 برنامج في الدراسات العليا.

3 كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية

وأكد الدكتور مصطفى كمال، أن جامعة بدر بالقاهرة تقبل طلاب الدبلومات الفنية في كليات الهندسة والفنون التطبيقية والعلوم السينمائية والمسرحية وفق اللوائح المنظمة لذلك وطلاب التمريض يدروسا أيضاً دبلومة التمريض.

وعن المنافسة الحالية بين الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، التي بدأت استعداداتها للعام الدراسي الجديد، قال رئيس جامعة بدر بالقاهرة، إننا نهتم بجودة العملية التعليمية المقدمة للطالب والخلفية الأكايمية له وتنمية المهارات الشخصية والمهنية.

شراكة دولية مع 27 جامعة خارج مصر

ونوه إلى وجود مجموعة من الشراكات الدولية للجامعة: «لدينا شراكة مع 27 جامعة دولية لـ117 برنامج دراسي بالجامعة».

الحد الأدنى لقبول طلاب الشهادات العربية والأجنبية بجامعة بدر

- كلية طب الفم والأسنان 85%.

- كلية الصيدلة 75%.

- كلية الطب البشري 90%.

- كلية التكنولوجيا الحيوية 60%.

- كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية الآداب 60%.

- كلية تكنولوجيا العلوم التطبيقية الصحية 60%.

- كلية التشريع والقانون الحقوق 60%.

- كلية العلاج الطبيعي 80%.

- كلية الطب البيطري 70%.

- كلية الهندسة والتكنولوجيا 70%.

- كلية الإدارة والعلوم المالية الاقتصادية 60%.

- كلية العلوم السياسية 60%.

- كلية التمريض 60%.

- كلية العلوم السينمائية والمسرحية 60%.

- كلية الفنون التطبيقية 60%