المشرف على الجامعات الأهلية: لدينا 250 برنامجا دراسيا لتخصصات مهمة

قال الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، المشرف على الجامعات الأهلية «الجلالة- العلمين- المنصورة الجديدة- الملك سلمان»، إن الاستعداد جار على قدم وساق، لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2022-2023، بمجموعة من البرامج المتخصصة، التي تخدم احتياجات سوق العمل، موضحا أن الجامعات الأهلية بها 250 برنامجا دراسيا في مختلف التخصصات العلمية.

وأضاف «شعيرة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفرق بين الجامعات الأهلية والخاصة، هو أنها غير هادفة للربح، وكل ميزانياتها المالية مخصصة فقط لتحسين جودة العملية التعليمية بها لخدمة طلابها، لافتا إلى وجود شراكات مع كبرى الجامعات الدولية، لمنح شهادة مزدوجة للطلاب.

ما استعداد الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد؟

- كثفنا من استعداداتنا لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2022-2023، فكل جامعة تبذل قصارى جهدها لتحسين عملية استقبال الطلاب، من خلال تعريفهم بالجامعة وبرامجها الدراسية، وآلية التدريس بها والإمكانات العملية والكوادر البشرية الموجودة بها، حتى يتسنى لكل طالب أن يكون على دراية كاملة بكل ما يتم في عملية تعليمه خلال فترة الدراسة وطرق تأهيله لسوق العمل، فضلاً عن التوجيهات الخاصة بأهمية مراعاة الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، في كل جامعة.

كم عدد برامج الجامعات الأهلية؟

- للجامعات الأهلية 250 برنامجا دراسيا في مختلف التخصصات العلمية، وتختلف هذه البرامج من عام لعام دراسي آخر، ففتح البرنامج الدراسي واستقباله للطلاب يتوقف على احتياجات سوق العمل: «كل سنة بنفتح من البرامج دي برامج معينة، لأنه سوق العمل بالفعل محتاج التخصص ده».

وما معايير فتح البرنامج الدراسي؟

- سوق العمل هو الفيصل الأساسي في فتح برامج دراسية جديدة.

هل توجد شراكة مع جامعات دولية؟

- بالفعل كل جامعة أهلية لديها شراكة مع كبرى الجامعات الدولية في أمريكا وأوروبا واليابان.

وماذا عن البحث العلمي بالجامعات الأهلية؟

- «منقدرش نقول إنه البحث العلمي في الجامعات الأهلية قوي» لأنه يأخد سنوات عديدة حتى يكون قوياً ومؤثراً، لكن لدينا كل الإمكانيات البحثية والبشرية التي تؤهلنا لذلك.

ما هو الدور المجتمعي لهذه الجامعات؟

- كل جامعة أهلية تخدم المنطقة المحيطة بها في مختلف المجالات سواء الصحية أو التعليمية.

فيما تتمثل الأهداف العلمية لجامعات الجلالة؟

- لكل جامعة أهداف علمية قد تختلف عن الأخرى، لكن المجمل هو تخريج جيل جديد من الطلاب مواكب لسوق العمل المحلي والدولي، من خلال تأهيله في مختلف مجالات العلوم الأساسية والإنسانية، بجانب دورها في نشر الوعي بمختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال البحث العلمي التطبيقي الذي يلبي احتياجات المجتمعات المحلية والدولية.