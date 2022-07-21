رويترز: الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة 75 نقطة في اجتماع يوليو

من المقرر أن يختار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى، بدلاً من اتخاذ خطوة أكبر في اجتماعه الأسبوع المقبل، بهدف احتواء التضخم المرتفع حيث أن احتمالية حدوث ركود خلال العام المقبل ترتفع إلى 40٪، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز»، واستطلعت فيه آراء خبراء اقتصاد.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يزيد أسعار الفائدة من 50 إلى 75 نقطة

وتابع تقرير «رويترز»، أن التضخم بلغ 9.1 ٪ في يونيو، وهو أعلى مستوى آخر في أربعة عقود، ما أثار التوقعات، بعد أن قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة من 50 إلى 75 نقطة أساس في الاجتماع الأخير.

ووفقًا لـ «رويترز»، من المتوقع أن يمضي البنك في سياسته بقوة أكبر ويرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، وتابع التقرير أن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشددًا في تصريحاتهم العامة، فضلوا رفع 75 نقطة أساس، مما خفف من تلك التوقعات في الأيام الأخيرة، وكان ارتفاع سعر الفائدة خلال الشهر الماضي بمقدار 75 نقطة أساس هو الأول من نوعه منذ 1994.

الخبراء يتوقعون رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة

وكشف استطلاع رويترز الذي أجرته الوكالة في الفترة من 14 إلى 20 يوليو، أن 98 من 102 اقتصاديًا يتوقعون أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس بنهاية اجتماع 26-27 يوليو إلى 2.25٪ -2.50٪. وتوقع أربعة خبراء زيادة قدرها 100 نقطة أساس، حيث يتم تسعير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فقط حول فرصة واحدة من كل خمسة زيادة كاملة بنقطة مئوية، مما يجعل هذه التوقعات تتماشى إلى حد كبير مع نتائج الاستطلاع.