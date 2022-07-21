اجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال أيام وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة

تترقب أسواق السلع، قرارا وشيكا من اجتماع الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، بواقع 75 نقطة أساس، في ثالث رفع لأسعار الفائدة الأمريكية العام الحالي.

رفع أسعار الفائدة الأمريكية 0.75%

توقعات المحللين، تشير إلى أنّ اجتماع الفيدرالي الأمريكي سيخلص إلى رفع أسعار الفائدة الأمريكية، لمكافحة التضخم الأكبر منذ أكثر من 4 عقود، وسط مخاوف من انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى حالة من الركود، إثر تحريك أسعار الفائدة للمرة الثالثة.

الذهب يواصل الخسائر

وعلى صعيد سوق المعادن الثمينة، تراجع سعر أوقية الذهب نحو 1690 دولارًا اليوم الخميس، مسجلا بذلك أدنى مستوياته في عام تقريبًا، متأثرًا بانتعاش الدولار الأمريكي، حيث أعاد المستثمرون تقييم مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، ما جعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

تراجع الأسهم الأوروبية

أما سوق الأسهم الأوروبية، فتراجع بشكل طفيف اليوم الخميس، قبيل رفع سعر الفائدة الأول من البنك المركزي الأوروبي منذ 11 عامًا، وسط أنباء عن تصاعد الأزمة السياسية في إيطاليا، وعودة إمدادات الغاز الروسي، وأرباح الشركات الجديدة.

رفع أسعار الفائدة الأوروبية

من جانبه، يستعد البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عامًا خلال اجتماعه في يوليو 2022، حيث يُنظر إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على أنّه مرجح بشكل متزايد بدلا من زيادة بمقدار 25 نقطة أساس التزم بها البنك المركزي في البداية في يونيو.

التضخم يواصل التوحش

ويستمر التضخم في منطقة اليورو في الارتفاع وحطم المعدلات القياسية، ولا يظهر أي علامات على بلوغ الذروة، ويقترب من رقم مزدوج، وبلغ متوسط ​​سعر الفائدة في منطقة اليورو 1.70% من عام 1998 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.75 في المائة في أكتوبر 2000 وأدنى مستوى قياسي بلغ 0 في المائة في مارس 2016.

توقعات بمواصلة نمو الفائدة الأوروبية

ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة في منطقة اليورو إلى 0.75% بنهاية هذا الربع (يوليو – سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على المدى الطويل، وسط توقعات بأن يتجه سعر الفائدة في منطقة اليورو حول 1.75% في عام 2023 و1.50% في عام 2024.