وظائف الخدمات الطبية بالقوات المسلحة السعودية.. الشروط وكيفية التقديم

أعلنت السلطات السعودية، أمس، عن طرح وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر منصة الترقيات «طموح»، وشملت تلك الوظائف العديد من التخصصات المطلوبة في المجال، ولذلك يبحث الكثيرون عن تلك التخصصات من أجل التقدم لشغل الوظيفة.

وترصد «الوطن» التفاصيل المتعلقة بطرح وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

شروط التقدم في وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية

أن يحمل الجنسية السعودية

يجيد مهارات الحاسب الآلي وتطبيقاته

يتوفر لديه المهارات الخاصة بكل وظيفة على حدة

التخصصات المطلوبة في وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية

وظائف صحية وطبية

رئيس كتبة

كاتب أول

اختصاصي صحي

مراقب أصول ثابتة

محلل عروض منافسات

إحصائي في إدارة مراقبة المخزون

منسق إدارة النقل وصيانة السيارات

مشرف سائقين تابع لإدارة النقل وصيانة السيارات

إداري عقود

منسق مناقصات تابع لإدارة تخطيط الموارد ومراقبة المخزون

مساعد إداري

منسق

مراقب مخزون

مدير المالية

التقدم لوظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية

يمكن التقديم في وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية عبر الرابط التالي: https://talents.msd.med.sa/ar/job-search-results/

ويشار إلى أن السعودية تستهدف تحسين بيئة العمل المرتبطة بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الدفاع ودعم رأس المال البشري، وذلك عن طريق إطلاق منصة «طموح» وهي منصة للترقيات الإلكترونية والتي تم طرح وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية من خلالها.

منصة «طموح»، تتيح للمواطنين السعوديين المنسوبين للإدارة العامة للخدمات الطبية للتقديم على الوظائف، وتهدف المنصة إلى تحقيق المساواة في الفرص الوظيفية بين العاملين في الإدارة العامة للخدمات الطبية بالوزارة، ولذلك تم طرح وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية من خلالها.

كما تهدف المنصة إلى إعطاء الأولوية لمنسوبي الإدارة العامة للخدمات الطبية للتقدم على الوظائف الشاغرة قبل الإعلان عنها، والاستفادة من المواهب المتميزة واختيار الأفضل لشغل الوظيفة، والالتزام بالشفافية وتطبيق مبدأ العدالة في الترقيات.