السيسي: تغير المناخ والزيادة السكانية يسرعان وتيرة الأزمة العالمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا ممتدة، خاصة على صعيد حركة عدم الانحياز، التي ساهم الزعماء المؤسسون من القيادات الملهمة في تأسيسها، بكل ما لها من قيم ومبادئ نعتز بها حتى يومنا هذا، وتشجع البلدين على ضرورة استغلال قدراتنا وإمكانياتنا في تحقيق أهدافنا المشتركة ومواجهة تحدياتنا الإقليمية والدولية.

منح الدكتوراه الفخرية للرئيس السيسي

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل منحه شهادة الدكتوراه الفخرية، وتكريمه في جامعة بلجراد الصربية، أنّ المجتمع الدولي يواجه تحديات جديدة وناشئة، إضافة إلى التحديات التقليدية، وعلى رأسها تغير المناخ، بما يمثله من تهديد حقيقي للمجتمع الدولي، ويتطلب مراعاة جميع الدول ومراعاة شواغل بعضها البعض.

تغير المناخ والزيادة السكانية

وتابع الرئيس: «علينا جميعا أن نعلم أنّ تغيّر المناخ والزيادة السكانية العالمية، تسرع وتيرة الأزمة التي أصبحت تهدد العديد من مناطق العالم»، موضحا أنّه من منطلق حرص مصر على حشد الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، ستستضيف القمة العالية للمناخ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.