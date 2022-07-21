تفاصيل تدريب بنك مصر لطلاب الجامعات.. مطلوب 15 تخصصا

يرغب طلاب الجامعات والخريجين الباحثين عن عمل، في فرصة وظيفية بالعمل المصرفي لما له من مميزات عدة من رواتب مجزية ومكافآت ومكانة اجتماعية، فيما يسهل الوصول لهذا الهدف الالتحاق بالتدريب الصيفي بالبنوك خلال مرحلة الدراسة الجامعية، مثل تدريب بنك مصر الذي يتيحه هذا العام.

إذا كنت من طلاب الجامعات.. كيف تلتحق بـ تدريب بنك مصر؟

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الالتحاق بـ تدريب بنك مصر لطلاب الجامعات والمتاح خلال الإجازة الصيفية لهذا العام، والمؤهلات العلمية والدراسية المطلوبة والشروط.

المؤهلات المطلوبة للالتحاق بـ تدريب بنك مصر: طلاب سياسة واقتصاد

وأفاد الموقع الرسمي للبنك، بأنَّ تدريب بنك مصر متاح لطلبة الجامعات لتأهيلهم للعمل المصرفي للتخصصات العلمية الآتية؛

- طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكليات الحقوق، وكليات الهندسة، وكليات الحاسبات والمعلومات، وكليات تجارة تخصصات محاسبة واحصاء واستثمار وتمويل وموارد بشرية وعلاقات دولية وأسواق ومنشآت مالية وتجارة خارجية وإدارة وبنوك.

شروط تدريب بنك مصر هذا العام: التفوق العلمي أبرزها

ووفقا للشروط المعلنة للإلتحاق بـ تدريب بنك مصر خلال العطلة الصيفية لعام 2022، يأتي أبرز الشروط كالآتي:

- الطالب مقيد الطالب بإحدى الكليات المشار إليها، ضمن الفرق الدراسية الأولى وحتى الرابعة.

- عدم رسوب الطالب في أي من المواد الدراسية المقررة للعام الدراسي الحالي، أي أن يكون متفوقا.

الأوراق المطلوبة للحصول على تدريب بنك مصر

وللراغبين في الحصول على تدريب بنك مصر من طلاب الجامعات المنطق عليهم الشروط، التقدم بجميع الأوراق والمستندات الآتية؛

- صورة البطاقة الشخصية سارية.

- كارنيه الجامعة الملتحق بها، أو أي إثبات قيد بأنَّه طالب جامعي.

يشار إلى أنَّ تدريب بنك مصر يتم تكراره بصورة دورية كل عام ليلتحق به طلاب الجامعات المتفوقين والمنطبق عليهم الشروط، وذلك كجزء من المسؤولية المجتمعية للبنوك الحكومية والمحلية بوجه عام.