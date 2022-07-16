اعرف إزاي تقسط مشترياتك بـ«فيزا» بنك مصر.. وسدد على 36 شهرا

تتجه البنوك العاملة في مصر إلى طرح منتجات مصرفية تسهل من الحياة اليومية للأفراد في تعاملاتهم، فنجد منتجات تخاطب الحاجه الاستهلاكية لدى قطاع عريض من المجتمع بعروض تقسيط وتسهيلات في السداد بمدد متفاوتة ومزايا عديدة.

قسط مشترياتك من بنك مصر دون فوائد

وأبرز تلك العروض الخاصة بتقسيط السلع والخدمات متاحة على بطاقات بنك مصر عند استخدامها في الشراء من بعض المتاجر والعلامات التجارية ذات الثقة والجودة، وتبدأ أنظمة التقسيط على بطاقات بنك مصر من 6 أشهر، وتصل إلى 24 شهرًا دون دفع مقدم أو تحصيل فوائد.

التقسيط بفيزا بنك مصر.. بفترات سداد تبدأ من 6 أشهر

ويتيح نظام التقسيط على فيزا بنك مصر عند شراء منتجات وسلع استهلاكية «أونلاين» من خلال فروع المتاجر، بقيمة تبدأ من 500 جنيه كحد أدنى للمشتريات، مع إمكانية التقسيط «أونلاين» عبر الموقع الإلكتروني للمتجر أو التطبيق وإتاحة عدد لا محدود من حركات الشراء.

السداد على 12 شهرًا بفيزا بنك مصر

ويمكن لعميل بنك مصر من حاملي البطاقات الائتمانية شراء سلع استهلاكية معمرة من عدة متاجر والتقسيط على 12 شهرًا دون فوائد، بشرط ألا تقل قيمة المشتروات عن 1000 جنيه أو 2000 جنيه، كما لا تشترط بعض المتاجر حد أدنى للمشتروات، وتتيح متاجر أخرى التقسيط من خلالها.

السداد على 18 شهرًا

وبالنسبة لعروض التقسيط على 18 شهرًا دون فوائد لعملاء بنك مصر، يمكن الاستفادة من خدمات طبية وشراء سلع معمرة ومفروشات وأجهزة كهربائية لكبرى العلامات التجارية في مصر، على ألا يقل الحد الأدنى لقيمة المشتروات عن 1000 جنيه والتقسيط متاح من خلال التاجر.

التقسيط على 24 شهرًا بفيزا بنك مصر

أما التقسيط على 24 شهر بفيزا بنك مصر دون فوائد، فتشترط المتاجر حد أدنى للمشتريات يتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه، مع عدم اشتراط حد أقصى لعدد حركات أو مرات الشراء، ويمكن التعاقد على السداد بنظام التقسيط من خلال التاجر بدلًا من البنك لبعض المتاجر.

السداد على 36 شهرًا

وتصل أقصى فترة لتقسيط المشتريات التي تمت بفيزا بنك مصر دون فوائد إلى 36 شهرًا، بشرط ألا تقل قيمتها عن 1000 جنيه، وتتيح بعض المتاجر نظام التقسيط من خلالها.