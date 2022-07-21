«كيرة والجن» يحتل المرتبة الأولى ويحقق 77 مليون جنيه

شهدت الساحة السينمائية منافسة قوية بين الأفلام المعروضة بدور العرض حاليا، حيث تصدر فيلم «كيرة والجن» إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى، وحقق أمس مليون و527 ألف جنيه.

إيرادات فيلم «كيرة والجن»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم كيرة والجن حقق إيرادات عالية، ليصبح إجمالي الإيرادات نحو 77 مليون جنيه، حيث احتل الفيلم المرتبة الأولى بين الأفلام الأخرى المعروضة بدور العرض.

وتمّ رفع باقي الأفلام التي كانت تنافس بدور العرض منذ عيد الفطر المبارك، حتي يكون هناك مساحة داخل دور العرض لباقي الأفلام.

أحداث فيلم كيرة والجن

وتشهد أحداث فيلم كيرة والجن تطورات عديدة تاريخية، وأشاد النقاد بدور الفنان كريم عبدالعزيز، حيث جسّد خلال الفيلم دور أحمد كيرة، وجسّد الفنان أحمد عز دور الجن، الذي حاول الانتقام من الإنجليز بعد قتل والده غدرا، فالعمل مستوحى قصته الأساسية من رواية «1919»، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار.

منافسة فيلم «كيرة والجن»

وينافس فيلم «كيرة والجن» فيلمين آخرين، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة مجموعة من الفنانين، وهم: كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، هدى المفتي، رزان جمال، أحمد مالك، محمد عبد العظيم، وغيرهم من الفنانين.

والفيلمين هما، أولهما فيلم «بحبك» بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، هدى المفتي حمدي الميرغني، حيث تم بيع الفيلم وعرضه في الوطن العربي وأمريكا وكندا، ولهذا السبب يتم تصنيف إيراد الفنان تامر حسني دوليا، إضافة إلى فيلم «عمهم» من بطولة محمد عادل إمام.