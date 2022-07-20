كيرة والجن يغرّد منفردا في القمة بإجمالي إيرادات 77 مليون جنيه

حافظ فيلم كيرة والجن للنجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز، على صدارة إيرادات السينما، حيث حصد أمس مليون و700 ألف و547 جنيها في دور العرض السينمائية، من إجمالي ما حققته السينمات، والذي بلغ 3 ملايين و516 ألفا و105 جنيهات، وذلك حسب البيان الصادر عن شركة دولار فيلم للتوزيع.

إجمالي إيرادات فيلم كيرة والجن

وبعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم كيرة والجن على مدار الأيام الماضية، حصد الفيلم الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 23 مليونا و526 ألفا و288 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ بداية طرحه في السينمات المختلفة إلى 76 مليونا و794 ألف جنيه.

أبطال فيلم كيرة والجن

فيلم كيرة والجن من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة مجموعة من الفنانين، وهم: كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، هدى المفتي، رزان جمال، أحمد مالك، محمد عبد العظيم، وغيرهم من الفنانين.

يذكر أنّ كيرة والجن أول عمل سينمائي يجمع كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ولكن الثنائي التقيا في الدراما من خلال مشاركتهما سويا فيس مسلسل الاختيار الجزء الثالث الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2022.

وأعرب كريم عبد العزيز عن سعادته البالغة بالتعاون مع أحمد عز خلال أحداث الفيلم خلال تصريح سابق لـ «الوطن»، كما نفى الشائعات التي انتشرت عن وجود مشكلات بينهما وقت التصوير.

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كما يتنافس في السينمات المختلفة في الوقت الحالي فيلمين آخرين إلى جوار كيرة والجن وهما: بحبك للفنان تامر حسني، هنا الزاهد، هدى المفتي حمدي الميرغني، وعمهم للفنان محمد عادل إمام.