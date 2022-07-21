القبض على مدمن مخدرات هدد باغتيال الرئيس الأمريكي

أعلنت السلطات الأمريكية القبض على أحد مدمني المخدرات، أمس الأول، بعد توجيه تهديدات باغتيال «الرئيس الأمريكي وخلفائه للرئاسة»، وفقا لإفادة خطية أوردتها المحكمة المحلية بجنوب ولاية ألاباما، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وقال أحد عاملي البيت الأبيض إن المتهم جون باوزر اتصل على هاتف البيت الأبيض في 10 يوليو مهددا أنه قادم لاغتيال الرئيس جو بايدن، كما أنه لا يطيق الانتظار حتى يرى وجوهنا وهو يطلق النار على الرئيس في رأسه.

وكشف عملاء الخدمة السرية أن «باوزر» قد اتصل بهاتف مكتب الوكالة السرية، وترك العديد من الرسائل الصوتية، بالإضافة إلى محاولته تقديم شكوى إلى طائفة محلية من مكتب التحقيقات الفيدرالي.

الوكالة تطلب طاقما طبيا لفحص المريض

وطلبت الوكالة السرية طاقما طبيا لإجراء فحص على المتهم لمعرفة إذا ما كان يعاني من أمراض عقلية تؤثر على قدرته في اتخاذ القرار، خاصة بعد التحدث لوالدة المتهم، ومعرفة أنه يعاني من عدة أمراض منها، جنون العظمة، وانفصام الشخصية، فضلا عن تعاطيه المخدرات.

وقالت والدته إنها شعرت بشيء مريب عندم طلب منها تأجير سيارة للذهاب إلى واشنطن، فضلاً عن عدم إخبارها عن سبب ذهابه هناك، مشيرة إلى أنها وضعت مفاتيح السيارة تحت وسادتها حتى لا يأخذها دون علمها.

وتابعت والدته أنه كان مدمنا على «الميثامفيتامين»، وأنها حاولت عدة مرات إلزامه بالعلاج، مضيفةً أنه كان يذهب إلى أحد المستشفيات مجبراً على العلاج.

«باوزر» يجيب عن أسئلة المحققين

وبعد مزيد من التحقيقات ألقى عملاء المخابرات القبض عليه في فندق «هوم توسويت».

وطرحوا عليه العديد من الأسئلة منها، هل هذا هو رقم هاتفك؟، هل اتصلت بهاتف البيت الأبيض وهددت بقتل الرئيس؟، هل أنت حقا تريد اغتيال الرئيس؟، وجاوب «باوزر» على جميع هذه الأسئلة بـ«نعم». وأثناء التحقيق معه حدثت عدة مشاحنات بينه وبين المحققين بالإضافة إلى قيامه بدفعهم بقوة.

أخت «باوزر»: باوزر يحتاج لرعاية صحية عقلية

وفي لحظة إلقاء القبض عليه، كانت أخته في إحدى الغرف بالفندق، وقالت إنه بحاجة إلى رعاية صحية عقلية، خاصة بعد تعاطيه المخدرات بكميات هائلة.

وقالت عمته للمحققين إنها تعتقد أنه قام بحرق مقر إقامته.