5 وظائف شاغرة بـ«التضامن» لتنفيذ مشروعات حماية الطفل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، حاجتها لشغل عدد من الوظائف، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف مصر» لتنفيذ الأنشطة الخاصة بمشروع حماية الطفل.

وأوضحت على الموقع الرسمي لها، أن مشروع حماية الطفل يسعى إلى ضم عدد من الأفراد للعمل بوحدات إدارة الحالة «بنظام التعاقد»، كالتالي:

- مديرا حالة للعمل بوحدة إدارة الحالة بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الاسماعيلية.

- 3 مدراء حالة للعمل بوحدة إدارة الحالة بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط.

إجراءات التقديم للوظائف

- يتم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني Care@moss.gov.eg مع ذكر اسم الوظيفة، لافتا إلى أن آخر موعد للتقديم الأحد الموافق 31 يوليو 2022.

مكان العمل

- محافظة الاسماعيلية - ادارات التضامن الاجتماعي: يقتصر التقديم على سكان مراكز «المركز - القصاصين» فقط.

- محافظة أسيوط - إدارات التضامن الاجتماعي: يقتصر التقديم على سكان مراكز «الفتح - غرب - ديروط» فقط.

وأكدت أنه في إطار خطة عمل وزارة التضامن الاجتماعي مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف - مصر» لإيجاد بيئة داعمة لرعاية الطفل والأسرة وحمايتهم ورفاهيتهم، تسعى كل من وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة يونيسف في مصر لاستثمار الطاقات والجهود للمساهمة في تحسين القدرات، وتحسين النظم والخدمات التي تستهدف الأطفال مع إعطاء الأولوية للفئات المهمشة والأكثر فقرا.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي مع اليونيسف لتعزيز نظام الرعاية للأطفال دون رعاية مناسبة ودعم منهجية إدارة الحالة في خدماتها وتنمية قدرات الاخصائيين الاجتماعيين في مختلف المؤسسات والوحدات على الصعيدين الوطني والمحلي.

تخليص المجتمع من انحرافات بعض فئاته وطوائفه

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم العمل على تخليص المجتمع من انحرافات بعض فئاته وطوائفه، وتحقيق رقابة المعرضين للانحراف، وتوفير الرعاية والتأهيل لكل فئات المعاقين.