وزير التعليم يعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022.. اليوم

يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهر اليوم الخميس، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، إضافة إلى موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، وطرق تقديم التظلمات، علاوة على إعلان عقوبات الطلاب الغشاشين في الامتحانات.

تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

وقال «شوقي» إن هناك مشاورات حاليا لتحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، علاوة على متابعة أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء، لافتا إلى أن كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها، وسيجرى تحقيق العدالة بين جموع الطلاب.

لن يتدخل العنصر البشري في تقدير درجات طلاب الثانوية العامة

وأكد الوزير في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العنصر البشري لن ولم يشارك في تقدير درجات طلاب الثانوية العامة؛ إذ سيحدث ذلك بشكل إلكتروني، لمنع حدوث أي أخطاء في أثناء أعمال تقدير الدرجات، مشيرا إلى أن الجميع يعمل من أجل إخراج امتحانات الثانوية العامة بشكل متميز.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن جميع حالات الغش التي جرى ضبطها خلال سير الامتحانات، تم تحويلها للشؤون القانونية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلاب الغشاشين.

طلاب الثانوية العامة يختتمون الامتحانات اليوم

ويختتم ما يقرب من 707 آلاف و992 طالبا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية، امتحانات الثانوية العامة 2022، اليوم الخميس، في مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب شعبة الأدبي، داخل 2089 لجنة، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أمن وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.