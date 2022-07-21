هل تتغير أقساط قروض العقارات والسيارات بعد تحريك الفائدة؟.. خبير يجيب

يترقب الشارع المصري اجتماع البنك المركزي المصري في شهر أغسطس المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة، حيث تنعقد لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2022، ما يدفع العديد إلى التساؤل عن مصير فوائد قروض العقارات والسيارات وأقساطها، حال تم زيادة الفائدة.

«الدماطي»: أسعار الفائدة على قروض السيارات تتحدد وفقًا لنص العقد بين العميل والبنك

من جانبها، أكدت سهر الدماطي، الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، وأستاذ البنوك والتمويل بالجامعة الأمريكية، أنَّ أية تعاقدات بين العميل والبنوك بشأن قروض سيارات أو قروض تمويل عقاري خارج إطار مبادرات البنك المركزي المصري، يتغير سعر الفائدة عليها عند إقرار لجنة السياسة النقدية الزيادة، ولكن إذا نص العقد على هذا.

مبادرات البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة طوال فترة السداد

وأضافت «الدماطي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ مبادرات التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري تتميز بعدم زيادة الفائدة طوال فترة السداد كأحد شروطها، أما خارج المبادرات وفي حالة نص عقد الاقتراض على أنَّ الفائدة «متغيرة»، فهنا تزيد فوائد القروض بسعر الكوريدور.

أسعار الفائدة على القروض الجديدة تتحدد وفقا للكوريدور وصيغة التعاقد

وتابعت: «عند تعاقد العميل على قرض جديد مع البنك بعد قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة، هنا أيضا يتم تحديد فوائد قرض السيارة أو التمويل العقاري وفقاً لأسعار الفائدة الجديدة وصيغة التعاقد أيضاً».

كما أوضحت الخبير المصرفي، أنَّ الحالة الوحيدة لعدم تغير أسعار فوائد قروض السيارات والتمويلات العقارية بسعر الكوريدور، هو نص التعاقد بإلزام البنك بتثبيت الفائدة، أو أن يكون التمويل ضمن مبادرات البنك المركزي المصري.

ووفقا لآخر اجتماعات البنك المركزي المصري في 23 من يونيو الماضي، تم تثبيت أسعار الفائدة لعمليتي الإيداع والإقراض عند 11.25 و12.25% على التوالي، ومن المنتظر مراجعة تلك النسب خلال اجتماعه المقبل في أغسطس 2022.