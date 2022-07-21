مناقشة رواية «ماكيت القاهرة» في مكتبة مصر الجديدة غدا

يناقش نادي الكتاب بمكتبة مصر الجديدة رواية «ماكيت القاهرة» للكاتب طارق إمام، والتى وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية 2022، وذلك في الساعة 5 من مساء غد الجمعة.

وذكر الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، أن الرواية ستناقشها الروائية ضحى صلاح، وسيدير اللقاء باسم الخشن.

رواية «ماكيت القاهرة»

وفي تصريحات سابقة، ذكر طارق إمام أن الرواية كتبها فى رصد القاهرة التي يعيش فى داخلها وتعيش داخله، بما فيها من تحولات الأمكنة والإنسان، وأثر كل منهما على الآخر.

وطارق إمام كاتب وروائي مصري صدر له عدد من الإصدارات، منها المجموعة القصصية «طيور جديدة لم يفسدها الهواء» و«شارع آخر لكائن»، الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة، ومجموعة قصص للأطفال بعنوان «ملك البحار الخمسة»، إضافة إلى روايات «شريعة القطة»، و«هدوء القتلة»، و«الأرملة تكتب الخطابات سراً».

جوائز عديدة

وحصل «إمام» على عدد من الجوائز الأدبية المصرية والعربية، منها جائزة الدولة التشجيعية في الآداب، عن رواية «هدوء القتلة» عام 2010، وجائزة ساويرس في الرواية عام 2009، عن نفس الرواية، والجائزة المركزية الأولى لوزارة الثقافة المصرية عامي 2004 و2006 عن مجموعتين قصصيتين مخطوطتين، وجائزة سعاد الصباح للإبداع العربي لأفضل مجموعة قصصية عام 2004، كما وصلت رواية «ماكيت القاهرة» للقائمة القصيرة لجائزة البوكر للرواية العربية لعام 2022.

وفى السياق ذاته، تنظم مكتبة مصر الجديدة معرضا داخليا للكتاب بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو، يضم ما يقرب من 50 كتابا يتضمن وثائق مهمة عن الثورة وتاريخها وأسباب قيامها، والمعرض متاح للجمهور بدء من غد الجمعة ولمدة أسبوع.