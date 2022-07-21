موعد بدء الدراسة في مصر 2023.. وزير التعليم يعلن التفاصيل

يبحث كثير من الطلاب وأولياء أمورهم عبر مؤشر البحث «جوجل»، عن موعد بدء الدراسة في مصر 2023، استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد، حيث تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهر اليوم موعد بداية العام الدراسي الجديد.

وزير التعليم يكشف موعد بدء الدراسة في مصر 2023

ويكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهر اليوم الخميس الموافق 21 يوليو الجاري، موعد بدء الدراسة في مصر 2023، مشيرا إلى أن المشاورات مستمرة لاختيار الموعد المناسب لبداية الدراسة، حيث تستقبل المدارس خلال العام الدراسي الجديد ما يقرب من 22 مليون طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية.

إجراءات مشددة ضد كورونا تزامنا مع موعد بدء الدراسة في مصر 2023

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم ظهر اليوم، إعلان تفاصيل موعد بدء الدراسة في مصر 2023، حيث أن المديريات التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية، بدأت تجهيز ما يقرب من 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ستنفذ إجراءات مشددة داخل جميع المدارس، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

لدينا مقترحات عدة لموعد بدء الدراسة في مصر 2023

وأضاف وزير التعليم، أن الوزارة لديها مقترحات عدة لموعد بدء الدراسة في مصر 2023، إذ أن هناك 3 مقترحات لذلك، هي 17 سبتمبر، والأول من أكتوبر، و15 من الشهر ذاته، ولكن لم يتم حتى الآن اختيار الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد، وسوف تعلن كل تفاصيل الدراسة في المدارس، ظهر اليوم الخميس الموافق 21 يوليو الجاري، كما تسعى الوزارة إلى تسليم الكتب الدراسية للمدارس، تزامنا مع بدء الدراسة.