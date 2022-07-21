وزير التعليم يعلن الموعد النهائي لبدء العام الدراسي الجديد.. اليوم

يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهر اليوم الخميس، الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2022-2023؛ إذ أن هناك 3 مقترحات لذلك، هي 17 سبتمبر، والأول من أكتوبر، و15 من الشهر ذاته.

ولكن لم تستقر الوزارة بالتنسيق مع التعليم العالي حتى الآن على اختيار الموعد المناسب لبداية الدراسة.

نستعد جيدا لبداية العام الدراسي الجديد

وأكد «شوقي» أن الوزارة تستعد بشكل جيد لبداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، من خلال تجهيز المدارس، وطباعة الكتب الدراسية، مشيرا إلى أنها تسعى إلى تعيين 30 ألف معلم مساعد خلال العام الدراسي الجديد، لسد العجز في المدارس على مستوى الجمهورية، مشددا على أولياء الأمور بضرورة سرعة دفع المصروفات الدراسية.

خطة شاملة لمواجهة كورونا تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد

وأكد وزير التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة سيكون لديها خطة شاملة لتعقيم وتطهير المدارس على مستوى الجمهورية، لمواجهة فيروس كورونا، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، حفاظا على أرواح وسلامة ما يقرب من 22 مليون طالب، ومليون و500 ألف معلم، لافتا إلى أنها نجحت في تسيير الـ3 أعوام الماضية، رغم صعوبات وتحديات كورونا.

«التعليم» تحدد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد

وحددت وزارة التربية والتعليم، المصروفات الدراسية، للعام الدراسي الجديد، لجميع المراحل التعليمية، جاءت كالتالى:

1- مصروفات رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي 305 جنيهات.

2- المصروفات الدراسية للصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 205 جنيهات.

3- المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي العام 520 جنيها.

4- المصروفات الدراسية للصفين الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهات.

5- المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي الفني بأنواعه كافة 220 جنيها.. وباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بأنواعه كافة 205 جنيهات.