درجات الحرارة اليوم الجمعة 22-7-2022 في مصر.. تصل لـ42

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو الجاري، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد والوجه البحري ووسط سيناء، وحار رطب على السواحل الغربية والشرقية المطلة على البحر الأحمر.

حالة الطقس اليوم

أشار بيان الأرصاد الجوية، إلى تأثير نشاط الرياح الشمالية الغربية على ارتفاع أمواج البحرين الأحمر والمتوسط وذلك بين 1.5 و2 متر، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 30 و35 كم في الساعة، مؤكدة أن نشاط الرياح سيعمل على تخفيف الشعور بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خاصة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وشمال الدلتا.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو على معظم المدن والمحافظات، كما يلي:

القاهرة 36 - 27

الإسكندرية 30 - 25

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 35 - 24

شبين الكوم 35 - 42

دمنهور 35 - 24

بلطيم 31 - 23

مطروح 29 - 22

السلوم 32 - 22

سيوة 36 - 22

بورسعيد 32 - 24

دمياط 32 - 24

الزقازيق 36 - 24

المنصورة 35 - 24

الإسماعيلية 37 - 24

السويس 37 - 23

العريش 32 - 24

رفح 32 - 24

رأس سدر 37 - 25

نخل 35 - 21

نويبع 37 - 26

طابا 35 - 24

كاترين 32 - 18

الطور 38 - 26

شرم الشيخ 39 - 28

الغردقة 39 - 27

مرسى علم 39 - 27

الفيوم 37 - 23

بني سويف 37 - 23

المنيا 38 - 23

أسيوط 38 - 24

سوهاج 38 - 25

قنا 39 - 26

الأقصر 40 - 28

أسوان 41 - 29

إدفو 41 - 28

أبو سمبل 40 - 29

الوادي الجديد 39 - 26

شلاتين 37 - 27

أبو رماد 39 - 26

حلايب 36 - 28

رأس حدربة 35 - 27