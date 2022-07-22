معرض «راحلون» يحتفي بسمير غانم ودلال عبدالعزيز في القاهرة الكبرى

تنظم رابطة رسامات الكاريكاتير المصرية معرض بورتريه بعنوان «راحلون» لتكريم الفنانين الراحلين في مجال السينما والمسرح والتليفزيون بالتعاون مع مكتبه القاهرة الكبرى.

55 لوحة في معرض «راحلون»

وقالت الفنانة هويدا إبراهيم القومسير، في تصريح لـ «الوطن»: «يضم المعرض 55 لوحة بمشاركة 30 فنانا وفنانة، ويحتفي بكبار الفنانين الراحلين والذي يرتبط الجمهور بأعمالهم من بينهم سمير غانم ودلال عبدالعزيز وسمير صبري وعلاء ولي الدين وسهير البابلي، ويفتتح المعرض ياسر عثمان مدير القاهرة الكبرى يوم الأحد 24 يوليو 2022 بمقر المكتبة بالزمالك».

رابطة رسامات الكاريكاتير المصريات

يذكر أن رابطة رسامات الكاريكاتير المصريات، هي مجموعة من رسامات الكاريكاتير المصريات من معظم محافظات مصر تجمعوا فى رابطة لرسم البسمة والفكاهة من خلال رسوماتهم الكاريكاتيرية والتي تعبر عن هوية المرأة المصرية خاصة وعن مشاكلها، مع المجتمع بصفة عامة بخلاف التطرق لأحداث وقضايا المجتمع من جميع الزوايا، وإعطاء مساحة للرأي تساهم فيها رسامات الكاريكاتير لعرض رؤيتهم ليس فقط عرض مشاكل وقضايا المرأة ولكن كل القضايا التى يواجهها المجتمع بصفة المرأة جزء هام فى بناء المجتمع.

تأسست الرابطة بشكل معلن عبر «الفيس بوك»، فى 8 مارس 2014 وتم الإعلان عنها فى نفس اليوم فى معرض «النص الحلو»، والذي يعتبر أول معرض نسائي لرسامات الكاريكاتير المصري وتشارك فى الرابطة أكثر من 23 فنانة كاريكاتير حتى الآن.