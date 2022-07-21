أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إجازة منتصف العام في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات، وموعد بدء الفصل الدراسي الثاني، ومواعيد امتحانات الفصلين الدراسين، وامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية.

موعد إجازة منتصف العام في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023

وحددت وزارة التربية والتعليم في الخريطة الزمنية في العام الدراسي المقبل، موعد إجازة منتصف العام الدراسي 2022/2023، يوم السبت 28 يناير 2023 وحتي الخميس 9 فبراير لمدة أسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 12 فبراير وحتي الخميس 8 يونيو 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم، تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، السبت 3 يونيو، وامتحانات الثانوية العامة 2022 يوم 10 يونيو، وامتحانات الدبلومات الفنية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: تبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع علي الأكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر أبريل، مشيرا إلي أن الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي مستمرة أثناء الامتحانات العملية والشفوية للصف الأول والثاني الثانوي.

خريطة العام الدراسي 2022/2023

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2022/2023 وهي كالتالي:

- مدة العام الدراسي المقبل 35 أسبوعًا.

- يبدأ العام الدراسي الجديد 2022/2023 يوم 24 سبتمبر.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 14 يناير.

- ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم السبت 26 يناير.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني 12 فبراير.

- ينتهي العام الدراسي القادم يوم 8 يونيو.

- 98 يومًا مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية في الفصل الدراسي الأول 2023 .

- 96 يومًا مدة أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني 2022/2023.