«تسويق السياحة»: 2000 زائر للأقصر يوميا بداية من شهر أكتوبر

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنه بداية من شهر أكتوبر المقبل سيتراوح أعداد السياح الذين يزورون الأقصر قادمين من الغردقة عبر الرحلات اليومية البرية ما بين 1500 إلى 2000 سائح، في اليوم، موضحًا أن هذا الرقم قابل للزيادة وفقًا لمعدلات الحركة السياحية التي ستستقبلها مدن البحر الأحمر السياحية وعلى رأسها الغردقة.

الرحلات البرية اليومية

ولفت «عثمان» إلى أن غالبية السياح الذين يزورون مدينة الغردقة خلال فصل الشتاء يفضلون تخصيص يوم من إجازتهم في السفر للأقصر لزيارة المعالم الأثرية والثقافية الموجودة بها دون المبيت هناك، مشيرًا إلى أنه وفقًا للحجوزات الحالية والمستقبلية فإن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الربع الأخير من العام الحالي والتي توافق أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022 ستكون الأعلى.

وأضاف لـ«الوطن» أن متوسط أعداد السياح الوافدين إلى الأقصر من الغردقة حاليًا عبر الرحلات اليومية البرية يقدر بنحو 400 سائح في اليوم، موضحًا أن انخفاض أعداد القادمين خلال فصل الصيف الحالي يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة، لافتًا إلى أن تلك الرحلات ستسير بشكل تصاعدي بداية من الشهرالمقبل.

زيادة أعداد السياح الوافدين للأقصر خلال الأسابيع المقبلة

وأكد أن الحركة السياحية الوافدة للأقصر ستبدأ في الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد أن قررت شركات السياحة الإسبانية زيادة رحلاتها بداية من شهر أغسطس الجاري إلى نحو 6 رحلات إسبوعية، كما مضت شركات السياحة الفرنسية والأمريكية على ذات النهج وقررت أيضا زيادة عدد رحلاتها الوافدة للمدينة خلال أغسطس المقبل.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن الحركة السياحية الوافدة من دول جنوب شرق أسيا للأقصر ستبدأ فى الإرتفاع خلال الشهور المقبلة، لاسيما الوافدة من اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند، مشيرًا إلى أن الموسم السياحي الشتوي سيشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين للأقصر.