«منتجي الدواجن»: طرح طبق البيض في المجمعات الاستهلاكية بـ65 جنيها

أكد المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، الاتفاق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين على توريد كل ما تحتاجه منافذ الشركة القابضة والمجمعات الاستهلاكية «النيل» و«الأهرام» من البيض، وذلك بسعر 62 جنيها للطبق، على أن يتم البيع للمستهلك بسعر 65 جنيها للمستهلك.

وأوضح رئيس لـ«الوطن»، أنه تم الاتفاق على طرح كل الكميات الموردة لصالح منافذ زارتي التموين والزراعة بمختلف المحافظات فورا وبالكميات المطلوبة.

الترتيب لتوريد الدجاج المجمد بسعر التكلفة

وتابع «العناني»، أنه إضافة لتوفير البيض لمنافذ وزارة التموين سيتم الترتيب في الوقت الحالي لبحث توريد الدجاج المجمد بسعر التكلفة لصالح منافذ وزارتي الزراعة والتموين، بما يساعد على توفير البروتين الداجني بسعر مناسب للمستهلك وبجودة عالية.

«العناني»: ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 130%

وأكد رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن ما تم الاتفاق عليه يأتي في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأعلاف عالميا، وذلك بنسبة بلغت 130% عما كانت عليه قبل الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى لزيادة سعر البيع للمستهلك من البيض والدواجن.

وسجلت أسعار البيض ارتفاعاً غير مسبوق خلال الأيام الماضية، ووصل سعر الكرتونة إلى 70 جنيهاً، ما دفع وزارتي التموين والزراعة واتحاد منتجي الدواجن للبحث عن حلول تتضمن الحد من الحلقات الوسيطة خلال عملية البيع.