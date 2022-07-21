الإعدام لسائقين استدرجا صاحب «توكتوك» وقتلاه في رمضان بالبحيرة

أصدرت محكمة جنايات دمنهور الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار أشرف عبدالحفيظ عياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب حشمت الشنواني، ومحمد عبدالحميد السعدني، وحضور علي ماجد، وكيل النيابة، وسكرتارية خالد يوسف، اليوم الخميس، حكمها بالإعدام شنقاً لسائقين متهمين باستدراج سائق «توكتوك»، وقاما بقتله خلال شهر رمضان، في محافظة البحيرة.

إحالة المتهمين إلى مفتي الجمهورية

وقررت المحكمة، في جلستها السابقة، وبإجماع آراء أعضائها، إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في معاقبة المتهمين «صلاح الدين محمد»، 20 سنة، سائق «توكتوك»، مقيم بناحية «دميتوه» بمركز كوم حمادة، و«محمد عبدالغني عمار»، 21 سنة، سائق ميكروباص، مقيم بدائرة مركز بدر، بالإعدام شنقاً، عما أسند إليهما من اتهامات بقتل المجني عليه «إسلام عاطف محمد الصاوي»، سائق «توكتوك»، وذلك بتاريخ 26 أبريل 2020، بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، بغرض السرقة.

تفاصيل واقعة استدراج وقتل المجني عليه

ترجع أحداث الواقعة حين قام المتهمان باستدراج المجني عليه إلى أحد الأماكن النائية، وقام الأول بتقييده وشل حركته، بينما قام الثاني بتسديد عدة طعنات إليه في الرقبة والبطن، بنية إزهاق روحه، مما أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

كما قام المتهمان بسرقة مبلغ مالي كان بحوزة المجني عليه، وشرعا في سرقة الدراجة البخارية «توكتوك» من المجني عليه، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وإحالتهما النيابة العامة محبوسين للمحكمة، التي أصدرت حكمها المتقدم.