إعدام شقيقين وبراءة أمهما لاتهامهم بقتل شاب قبل زفافه بيومين في طنطا

قضت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الخامسة، بإعدام «أمين م. أ.»، وشقيقه «محمد م. أ.»، وبراءة والدتهما «سماح ا.»، في واقعة قتل شاب قبل حفل زفافه بيومين، في مدينة طنطا.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ بمقتل شاب في العقد الثالث من العمر، على يد 3 أشخاص بمنطقة كوبري فاروق، بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شخص يدعى حسين محمود، ويبلغ من العمر 22 عامًا، ويعمل سائق ميكروباص، مقيم بمساكن الجلاء بطنطا، أثناء وجوده بمنطقة كوبري فاروق، على يد شقيقين حال استقلالهم مركبة «توك توك»، فقام أحدهم بتسديد طعنة نافذة، مستخدما سلاح أبيض «مطواة»، بسبب خلافات سابقة بينهم.

ضبط المتهمين

وتمكنت المباحث الجنائية بقسم ثان طنطا، من إلقاء القبض على المتهمين، واقتيادهم، إلى ديوان قسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وقررت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وإحالة القضية إلى محكمة جنايات المحلة، والتي قررت بعد تداول القضية وسماع مرافعة النيابة العامة ومحامي المتهمين والدفاع بالحق المدني، وإحالة أوراق المتهمين «الشقيقين» إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وأصدرت ايوم قرارها بالإعدام لهما، وبراءة الأم.