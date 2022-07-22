المنشآت الفندقية: إلزام فنادق شرم الشيخ بإرسال قائمة حجوزات مؤتمر المناخ

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الاجتماع الذي تم عقده مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار انتهى إلى إلزام كافة فنادق شرم الشيخ بالإفادة أسبوعيا بالحجوزات التي تتم مباشرة مع الفندق بخصوص مؤتمر المناخ cop 27.

إرسال الفنادق كافة البيانات الخاصة بحجوزات مؤتمر المناخ

وأضاف خلال المنشور الدوري رقم 116 لسنة 2022 والذي تم إرساله إلى كافة فنادق شرم الشيخ أنه من الضروري إرسال الفنادق كافة البيانات الخاصة بالحجوزات الخاصة بمؤتمر المناخ التي تمت حتى 30 يوليو الجاري، على أن ترسل تلك البيانات أسبوعيا على البريد الإلكتروني للغرفة في موعد أقصاه 2 أغسطس المقبل، وتتضمن القائمة المرسلة من الفندق في كل مرة بيانات جديدة وعدم تكرار أسماء وبيانات الزوار، على أن ترسل التعديلات إن وجدت في قوائم منفصلة.

دليل إرشادي لأفضل الممارسات البيئية

وفى سياق متصل، أكدت غرفة المنشآت الفندقية أن الغرفة وضعت الدليل الإرشادي لأفضل الممارسات البيئية في قطاع الفنادق فضلا عن فيديو تعريفي بالقائمة الخضراء للفنادق عبر موقع الغرفة الإلكتروني، لافتة خلال المنشور الدوري رقم 114 لسنة 2022 والذي تم تعميمه على كافة فنادق الجمهورية، إلى أن تلك المنشورات تحتوي على المخرجات الرئيسية لمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في قطاع السياحة والتي تم إطلاقها خلال احتفالية نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة التي أقيمت مايو الماضي.

يشار إلى ان فنادق شرم الشيخ تستعد لاستضافة مؤتمر قمة المناخ العالمي في دورتها الـ 27 والتي ستعقد بالمدينة بداية من يوم 6 نوفمبر المقبل وذلك عن طريق تطبيق كافة المعايير البيئية المطلوبة للتحول نحو السياحة الخضراء الصديقة للبيئة.