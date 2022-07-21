الفنان مجد القاسم يعلن وفاة عمه

أعلن الفنان مجد القاسم، وفاة عمه أبو إسماعيل صقر القاسم، منذ قليل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب مجد القاسم: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمته تعالى عمي الغالي أبو إسماعيل صقر إبراهيم القاسم، ألف رحمة ونور على روحك يا عمي، طول عمرك مفضل علينا، قضيت عمرك بالكفاح والتعب وراء لقمة العيش الحلال، وعشت عزيزا كريما، سندا لكل الناس، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.. وعظم الله أجركم».

مجد القاسم يطرح كلام الحب

يذكر أن مجد القاسم، طرح أغنية كلام الحب، تزامنا مع عيد الحب المصري، وهي ديو غنائي يجمع بينه وبين المطربة الشابة ريهام فايق، من كلمات محمود شوقي، وألحان مجد القاسم، وتوزيع ريمون فايق، والكليب من إخراج ميدو بارون وتقول كلماتها.