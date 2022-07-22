روتانا تكشف عن موعد إطلاق ألبوم «شايفة فيك» لأصالة

كشفت شركة روتانا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن موعد طرح ألبوم أصالة الجديد.

ونشرت «روتانا» عبر صفحتها الرسمية برومو ألبوم أصالة الجديد وعلقت عليه: «ثلاث أيام تفصلنا عن موعدنا مع ألبوم شايفة فيك لأصالة الفن العربي».

أصالة تحقق ملايين المشاهدات بأغنية غلبان

وحققت الفنانة أصاله 10ملايين مشاهدة بأغنيتها الجديدة «غلبان» في أسبوعين من طرحها، والتي نالت نجاحًا كبيرًا، وتصدرت التريند في أولى ساعات طرحها.

أغنية غلبان من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، و‎توزيع أحمد طارق يحيى، أكورديون وائل النجار، ‎مكس وماستر عمار خاطر، إنتاج وتوزيع روتانا.

وروجت أصالة للأغنية عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلة: «قبل العيد بنتحضر وشو عنّا جديد بنلبس وأنا عندي هديّة جديدة، قلت نحضّرها ونشوف شو رح نعمل فيها بالعيد.. أنا بدّي أسمعها مع أصحابي بصوت عالي ومتل الأطفال رح أرقص».