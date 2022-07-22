تعرف على ملامح كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ ودرجات القبول

تعتبر جامعة كفر الشيخ من الجامعات المصرية الحديثة والتي حصلت على أفضل جامعة مصرية عام 2008 كجامعة وليدة بها كل مقومات التعليم الحديث من مبانٍ صممت على أحدث طراز، وكذلك بها كل الكليات العملية، والنظرية وهي مصنفة رقم 128 عالمياً ضمن أفضل جامعات العالم للمساحات الخضراء، وتُعد كلية التجارة بالجامعة هي إحدى الكليات النظرية، والعملية والتي يتم تخريج الطلاب بها طبقاً للمعايير الدولية لمخرجات سوق العمل.

أوراق الترشح بكلية التجارة

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شيرين أبو وردة، عميدة كلية التجارة، بجامعة كفر الشيخ، أن كلية التجارة هي صرح علمي يهتم بالطلاب من الناحية العلمية التي تؤهلهم للعمل دون عناء، بما لدينا من برامج تعليمية محورية تصب لصالح هؤلاء الطلاب.

وأضافت، أن الأوراق المطلوبة لتقديم الطلاب هي:-

شهادة ميلاد حديثة للمتقدم.

استمارة الثانوية العامة «النسخة الأصلية».

المبلغ المالي الذي يجب دفعه، وهو 66 دولاراً للانتظام و88 دولاراً للانتساب.

صور شخصية وبعدد 6.

بحيث أن يكون مكتوبا عليها من الخلف الاسم بالكامل والرقم القومي.

بطاقة الترشيح للكلية.

استمارة «2 جند» بحيث تُطلب فقط من المتقدمين الذكور.

استمارة «6 جند» من المتقدمين الذكور إذا كانوا من مواليد سنة أقل من 2001.

أقسام الكلية

وأضافت الدكتورة شيرين، أن الكلية بها 4 أقسام وهي قسم المحاسبة، قسم إدارة الأعمال، قسم الإحصاء والرياضة والتأمين، قسم الاقتصاد والمالية العامة.

برامج الدراسات العليا

وأشارت إلى أن الكلية توفر ثلاثة برامج لطلاب الدراسات العليا وهي، برنامج الماجستير: حيث يتم منحه في تخصص المحاسبة وتخصص إدارة الأعمال، ومن الممكن أن يتم التقدم إليه شريطة حصول المتقدم على درجة البكالوريوس من شعبة التخصص بتقدير جيد على الأقل، أو أن يكون حاصلا على دبلوم الدراسات العليا المتصلة بشعبة التخصص بتقدير جيد.

كما أن برنامج الدكتوراه، حيث يتم منح درجة دكتوراه الفلسفة في المحاسبة، ومن الممكن أن يتم التقدم إليه شريطة أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير في شعبة التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به.

بينما، برنامج الدبلومات، حيث يتم منحها في مجال المحاسبة، وفي إدارة الأعمال، وفي الإحصاء والتأمين بالإضافة إلى مجال الاقتصاد، ومن الممكن أن يتم التقدم إليه شريطة أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد معترف به أو حصوله على درجة الليسانس.

الجدير بالذكر أن تنسيق العام الماضي للعام الدراسي 2021 كانت درجة القبول بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ 308 درجات للقبول لطلاب الثانوية العامة.