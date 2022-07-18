جامعة كفر الشيخ تشارك ضمن فعاليات الفوج الطلابي ببورسعيد

تشارك جامعة كفر الشيخ، من خلال وفد طلابي، اليوم، وذلك ضمن فعاليات الفوج الطلابي الأول لخطة معهد إعداد القادة صيف2022م، وذلك تحت شعار التنمية المستدامة والطاقة المتجددة بالمدينة الشبابية ببورسعيد، والتي تبدأ خلال الفترة من 17 يوليو الحالي حتى 20 يوليو، والذي ينظمه معهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام، مدير المعهد.

وفد طلابي بجامعة كفر الشيخ

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أن الجامعة قد شاركت من خلال وفد طلابي ضمن الفوج الطلابي الأول لخطة معهد إعداد القادة صيف 2022م، والذي يأتي تزامنا مع الخطة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من خلال تكثيف وتنسيق السياسات البيئية وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.

مؤتمرات إيجابية

وأشار الدكتور الدسوقي، رئيس الجامعة، أن تنظيم اللقاء يأتي في ظل الظروف التي يمر بها العالم للتعرض للتغيرات المناخية لما لها من أثر كبير في تغيير نمط الحياة وتأثيرها على العالم في مختلف المجالات، ومن هنا يأتي دور شباب الجامعات للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والاستفادة من أفكارهم في مجال تغير المناخ.

كما ذكر الدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن برنامج هذا الفوج يتضمن مجموعة من المحاضرات التوعوية عن الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات وتصحيح الفكر المتطرف، بجانب ورش العمل النقاشية بين طلاب الجامعات حول الظواهر المختلفة التي تؤثر على المناخ، بالإضافة إلى عمل نموذج المحاكاة الأول للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لعرض المشكلات الخاصة بالتغيرات المناخية، والخروج بتوصيات فاعلة.