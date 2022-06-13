رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد لجان الامتحانات ويشدد على الإجراءات الاحترازية

أشاد رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي بالتزام الجميع بتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الجامعة، كما أشاد بسير الامتحانات بهدوء في الكليات النظرية.

دسوقي يشيد بالهدوء داخل امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة اليوم الأحد، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي في كلية الزراعة، برفقة الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور يحيى عيد عميد كلية الزراعة ووكلاء الكلية.

رئيس جامعة كفر الشيخ يطالب بتوفير الرعاية للطلاب

وخلال الجولة اطلع رئيس الجامعة على توفيرالرعاية الكاملة للطلاب بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة وانتظام سير الامتحانات وتهيئة المناخ النفسي المناسب، كما تحدث مع الطلاب حول الورقة الامتحانية وحثّهم على التركيز والاجتهاد، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة انتظام الامتحانات وفق الضوابط التي أقرها مجلس الجامعة مشدداً على تواجد أستاذ المادة للرد على أي استفسارات من الطلاب.

وكانت جامعة كفر الشيخ استعدت لامتحانات آخر العام لوجيستيا وفنيا حيث جرى توفير بوابات إليكترونية لدخول الطلاب، فضلا عن إلزامهم باتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن حمايتهم وسلامتهم من انتشار فيروس كورونا.

ونبه رئيس الجامعة على عمداء الكليات بضرورة توفير الجو المناسب للطلاب خلال فترة الامتحانات مع منع الغش ومحاربته بكافة أشكاله.