حسن إش إش يتقدم ببلاغ لـ«المركزي للمحاسبات» ضد الموسيقيين

تقدم الموسيقار حسن إش إش ببلاغ لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام بدوي، ضد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، بسبب عدم قيامهم بعقد جمعية عمومية للاعضاء منذ عام 2007.

وجاء نص البلاغ الذي تقدم به إش إش ونشره عبر صفحته «فيسبوك»: «السيد المستشار هشام بك بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تحيه طيبة واحترام لشخصكم الكريم آخر جمعية عمومية لنقابة الموسيقيين بحضور الجهاز المركزي عام 2007 في مسرح السلام، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية، ومن هذا التاريخ لم يتم الاجتماع السنوي لمناقشة الميزانيات».

حسن إش إش: أموال النقابة عامة لابد من تدخل الجهاز المركزي

أضاف: «وبما أن أموال النقابة تعد أموالا عامة أطالب الجهاز المركزي الحضور والتدخل تسليم وتسلم كل مايخص النقابة، وعرض جميع المخالفات المالية والإدارية طوال هذه الأعوام حتى يتثني للجمعية العمومية معرفة حقوقهم من أرصدة النقابة وفروعها، إذ أن النقابات المهنية، جرى إنشائها من أجل حماية الأعضاء رعاية ومعاشات حتى لاتكلف الدولة أعباء الحياة».

استقالة هاني شاكر من منصب النقيب

يذكر أن الفنان هاني شاكر كان قد تقدم باستقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية منذ عدة أيام بسبب عدم قدرته على الاستمرارية في المنصب بسبب المشاكل الخاصة بين شعبة الإيقاعيين ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش، والتي وصلت على أعلى مستوياتها خلال الأيام الماضية، ولم يتحدد بعد مقعد النقيب خلال الفترة المقبلة.