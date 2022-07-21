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محمود مسلم

مصرع عامل وإصابة 5 في تصادم عدة سيارات بالعاشر من رمضان

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نظيمه البحرواي وسمر السيد
08:19 م | الخميس 21 يوليو 2022
ارشيفية حادث

ارشيفية حادث

لقى عامل مصرعه وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم بين عدة سيارات، على الطريق الإقليمي بالعاشر من رمضان، مساء اليوم الخميس.

تصادم عدة سيارات على الطريق الإقليمي 

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بتصادم عدد من السيارات أعلى الكوبري الإقليمي بالعاشر من رمضان، مما أسفر عن مصرع «عبده م. ع.»، 55 سنة، مقيم بالعاشر من رمضان وإصابة 5 آخرين بينهم طفلان.

نقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزي

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفي السلام، وتم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

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بقلم نظيمه البحرواي وسمر السيد