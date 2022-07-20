محافظ الشرقية يتفقد إنشاء نفق عرابي بتكلفة 150 مليون جنيه

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، أعمال إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق، الذي يجري تنفيذه بتكلفة إجمالية تصل إلى 150 مليون جنيه، للمساهمة في حل أزمة الاختناقات المرورية بمنطقة وسط مدينة الزقازيق، حيث يوفر النفق المار أسفل خط السكك الحديدية، محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب المدينة.

الانتهاء من إنشاء نفق عرابي مطلع أكتوبر القادم

قدم المهندس المسؤول عن تنفيذ المشروع شرحاً تفصيلياً أمام محافظ الشرقية، عن المراحل المتبقية لأعمال إنشاء النفق، وتمت الإشارة إلى أنه من المقرر الانتهاء منه مطلع شهر أكتوبر القادم، ليوجه المحافظ بمضاعفة الأعمال، وتكثيف الورديات، لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع، ودخوله الخدمة الفعلية لتحسين الحركة المرورية داخل مدينة الزقازيق، مؤكداً على ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة، لنهو المشروعات الجاري تنفيذها وتحقيق الفائدة للمواطنين.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بالطرق السطحية

انتقل محافظ الشرقية لتفقد أعمال الرصف الجارية بالطرق السطحية للنفق من ناحية شارع فاروق، بطول 1100 متر، اتجاه واحد، حيث تم الانتهاء من رصف 650 متراً، ويجري الانتهاء من المسافة المتبقية بطول الشارع من الاتجاهين، بعد أن تم كشط الطبقة السطحية وتكسير الأسفلت المعيب ووضع طبقات أساس جديدة، تمهيداً للرصف، حيث شملت الأعمال توسعة الطريق وإزالة الجزيرة الوسطى، وإنهاء أعمال توصيل المرافق والغاز الطبيعي وإصلاح شبكات الصرف الصحي وتركيب كبائن التليفونات ومحولات الكهرباء، لإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة بالشارع، حيث تم الانتهاء من رصف شارع الجيش، ويجري الانتهاء من رصف الطرق السطحية أعلى النفق وشارع فاروق، ليتم بعد ذلك رصف النفق، وذلك بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه.

حرص المحافظ على تفقد أعمال التطوير والرصف الجارية بشارع فاروق ليصدر توجيهاته لرئيس حي أول بالزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي علي حرم الرصيف وكذلك رفع صناديق التبرعات لصالح المرضي والايتام المقامة بالمخالفة امام المحال التجارية وذلك لعدم استغلال المواطنين قائلا : من يرغب في التبرع لصالح المرضي او المشروعات الخيرية التعامل مع المسار الطبيعي والرسمي للتبرعات.

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال إنشاء برج إداري ومول تجاري وجراج متعدد الطوابق بميدان التحرير بمدينة الزقازيق، والمقام على مساحة 1047متراً مربعاً، بتكلفة 55 مليون جنيه، مكون من 8 طوابق، عبارة عن بدروم، والطوابق (الأرضي والثاني والثالث) تجاري، والطوابق (الرابع والخامس والسادس) إداري، والطابق السابع نادي اجتماعي، والطابق الثامن عبارة عن نادي اجتماعي مفتوح، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال ودخول المشروع الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد لخدمة أبناء مدينة الزقازيق.

رافق المحافظ كل من سعد الفرماوي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والعميد محمد النجار، وكيل وزارة الإسكان، والمحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح، رئيس حي أول الزقازيق، والمهندس إيهاب فودة، مدير إدارة الصيانة بمديرية الطرق، ومسئول الشركة المنفذة لأعمال انشاء نفق عرابي.