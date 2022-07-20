اجتماع بـ«صحة الشرقية» لمناقشة توفير احتياجات المستشفيات من الأدوية 

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا صباح اليوم، الأربعاء، مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية بحضور مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الإمداد والتموين الدوائي ومدير إدارة التموين الطبي، لمناقشة خطة توفير احتياجات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، من الأدوية والمستلزمات الطبية والمخزون الاستراتيجي منها جاء ذلك بحضور

تقييم أداء صرف الأدوية والمستلزمات بالأقسام الطبية

ناقش الاجتماع خطة توفير احتياجات كل مستشفى بالقطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقييم أداء صرف الأدوية والمستلزمات بالأقسام الطبية ونسب الاستهلاك بالمستشفيات، وفقاً لمؤشرات تردد المرضي عليها، وشدد وكيل الوزارة على متابعة تواريخ الصلاحية ومنع وجود أي أدوية أو مستلزمات طبية منتهية الصلاحية بمنافذ تقديم الخدمة دون محاسبة المقصرين والمتسببين في ذلك.

كما ناقش «مسعود» خطة توريد الأصناف المختلفة من الأدوية والمستلزمات من مخازن الإمداد الدوائي بوزارة الصحة والسكان، وما تم من إجراءات توزيع المخصصات المالية للأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين على منافذ تقديم الخدمة الطبية بالإدارة العامة للطب العلاجي، وخطة توزيع مستلزمات مكافحة العدوي، موجهًا مديري الإدارات الفنية باستمرار المتابعة الميدانية المكثفة للمستشفيات في مختلف الفترات الصباحية والمسائية، ومتابعة إجراءات صرف الأدوية والمستلزمات الطبية ونسب التردد والاستهلاك بها.

إجراءات بشأن تسجيل أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة

كما ناقش وكيل الوزارة ما تم من إجراءات بشأن تسجيل أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة على البرنامج الذي تم إعداده من قبل وزارة الصحة والسكان، وفقًا لخطة ميكنة وحوكمة مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم بالإمداد الدوائي، والتموين الطبي، والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وبنوك الدم بها، والمراكز الطبية والوحدات الصحية، موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة التسجيلات الخاصة بها.

وأوضح «مسعود» أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة لتحسين جودة العمل وميكنة منظومة الأدوية والمستلزمات الطبية داخل القطاع الصحي على مستوي الجمهورية، من خلال الأنظمة التي تتواءم مع بيئة العمل، وتهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة خاصة وزارة الصحة والسكان، للمساهمة في الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد.