دعم زواج 80 عروسة يتيمة ضمن مبادرة «اكفل استر جوز» بالمنيا

انطلقت مبادرة «اكفل استر جوز» لدعم زواج 80 فتاة يتيمة في المناطق الأكثر احتياجاً بقرى وعزب ونجوع ومدن محافظة المنيا، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ الأقليم.

التيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم

وأكد ياسر بخيت، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأوضح «بخيت» أن انطلاق مبادرة «اكفل استر جوز»، جاءت تأكيداً على الاهتمام الكبير لشرائح الأيتام، وخاصةً الفتيات اليتيمات، من خلال تسليمهن مبالغ مادية وهدايا عينية، وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية من أجل حياة مستقرة.

قاعدة بيانات قوية ودقيقة تشمل أسر الأيتام

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن فرق عمل الجمعية المنتشرة في محافظة المنيا نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية ودقيقة تشمل أسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة، وخاصةً القرى الأكثر احتياجاً، وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة، وتقديم خدمات متنوعة لها.

يذكر أن جمعية الأورمان ومنذ إطلاقها لمشروع «دعم زواج الفتيات اليتيمات»، ساهمت في زواج (19893) فتاة يتيمة بجميع المحافظات، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني تجريه الأورمان.